«Обыск» квартиры ветерана столичными медиками-ворами попал на видео

Сотрудника скорой помощи заподозрили в воровстве вещей у ветерана Великой Отечественной войны. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

Бригада медиков прибыла по вызову в квартиру на улице Нагорная 3 июля.

На кадрах видно, что пока фельдшер обследовала ветерана, другой сотрудник скорой зачем-то обыскивал прикроватный столик, роясь в вещах пенсионера.