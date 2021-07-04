«Обыск» квартиры ветерана столичными медиками-ворами попал на видео

Сотрудника скорой помощи заподозрили в воровстве вещей у ветерана Великой Отечественной войны. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.
Бригада медиков прибыла по вызову в квартиру на улице Нагорная 3 июля.
На кадрах видно, что пока фельдшер обследовала ветерана, другой сотрудник скорой зачем-то обыскивал прикроватный столик, роясь в вещах пенсионера.
Позже врач заявил, что просто пытался найти полис ОМС. Однако родственник ветерана опроверг эту версию. Он пояснил, что полис был вручен фельдшерам сразу по прибытии. Правоохранительные органы и медицинские чиновники пока не комментировали инцидент.