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На месте крушения самолета в Филиппинах обнаружили 29 погибших

Национальная Служба Новостейиещё 1
46 минут назад
На месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо спасатели обнаружили 29 тел. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных в воскресенье, 4 июня.
Уточняется, что еще 17 человек считаются пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50.
О других подробностях не сообщается.
Напомним, авиакатастрофа произошла на острове Холо провинции Сулу.
В момент посадки самолет потерял мощность и не смог приземлиться, разбившись на взлетно-посадочной полосе, сообщает Rappler.
На месте крушения военного транспортника C-130 Hercules работают спасатели. Ранее сообщалось о 17 погибших в авиакатастрофе на Филиппинах.
Происшествия,Видео,Холо,Филиппины,
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