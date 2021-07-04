На месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо спасатели обнаружили 29 тел. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных в воскресенье, 4 июня.

Уточняется, что еще 17 человек считаются пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50.

О других подробностях не сообщается.

Напомним, авиакатастрофа произошла на острове Холо провинции Сулу.

В момент посадки самолет потерял мощность и не смог приземлиться, разбившись на взлетно-посадочной полосе, сообщает Rappler.