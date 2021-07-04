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Падение вертолета в Кабардино-Балкарии попало на видео

Юрий Столбов
41 минуту назад
В Кабардино-Балкарии упал вертолет сельскохозяйственной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В районе города Прохладного упал вертолет, проводивший сельхозработы», - сказал он.
На место направлены спасатели. Обстоятельства авиаинцидента выясняются. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Момент падения вертолета снял на видео один из очевидцев.
Как отмечает Life Shot, пилот после жесткой посадки сбежал с места происшествия. О своём вылете на орошение полей он, по некоторым данным, никого не поставил в известность.
Происшествия,Видео,Кабардино-Балкарская Республика,
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