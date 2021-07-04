Падение вертолета в Кабардино-Балкарии попало на видео

На место направлены спасатели. Обстоятельства авиаинцидента выясняются. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Момент падения вертолета снял на видео один из очевидцев.

Как отмечает Life Shot, пилот после жесткой посадки сбежал с места происшествия. О своём вылете на орошение полей он, по некоторым данным, никого не поставил в известность.