Падение вертолета в Кабардино-Балкарии попало на видео

В Кабардино-Балкарии упал вертолет сельскохозяйственной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.«В районе города Прохладного упал вертолет, проводивший сельхозработы», - сказал он. На место направлены спасатели. Обстоятельства авиаинцидента выясняются. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.Момент падения вертолета снял на видео один из очевидцев.Как отмечает Life Shot, пилот после жесткой посадки сбежал с места происшествия. О своём вылете на орошение полей он, по некоторым данным, никого не поставил в известность.