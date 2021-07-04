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В Кабардино-Балкарии при проведении сельхозработ упал вертолет

ТАСС
40 минут назад
Вертолет потерпел крушение при проведении сельскохозяйственных работ в Кабардино-Балкарии, сообщили в воскресенье ТАСС в экстренных службах.
Вертолет потерпел крушение на юге России
Фото: ТАССТАСС
"В районе города Прохладного упал вертолет, проводивший сельхозработы", - сказал собеседник агентства, добавив, что пилот скрылся, организованы его поиски.
По информации пресс-службы МЧС РФ, никто не пострадал. "По предварительной данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В МЧС уточнили, что Ми-2 вблизи города Прохладного при орошении сельхозугодий совершил жесткую посадку. "Разрушений нет", - сообщили в министерстве.
Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Кабардино-Балкарская Республика,
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