Выросло число погибших в авиакатастрофе на Филиппинах

Число погибших в результате крушения военного самолета на острове Холо
на Филиппинах
достигло 47. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters
со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана.
Фото: Joint Task Force-Sulu via APJoint Task Force-Sulu via AP
По его данным, 49 военнослужащих пострадали. В настоящее время обнаружены все находившиеся на борту самолета пассажиры.
Ранее министерство национальной обороны республики сообщило, что спасатели нашли тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения борта.
Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. По информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.