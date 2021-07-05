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Число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин возросло до 47

ТАССиещё 2
59 минут назад
Число погибших в результате крушения военного самолета на острове Холо на Филиппинах достигло 47. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана.
Выросло число погибших в авиакатастрофе на Филиппинах
Фото: Joint Task Force-Sulu via APJoint Task Force-Sulu via AP
По его данным, 49 военнослужащих пострадали. В настоящее время обнаружены все находившиеся на борту самолета пассажиры.
Ранее министерство национальной обороны республики сообщило, что спасатели нашли тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения борта.
Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. По информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.
Происшествия,Катастрофы,Авиакатастрофа,Reuters,Холо,Филиппины,
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