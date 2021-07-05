Выросло число погибших в авиакатастрофе на Филиппинах

По его данным, 49 военнослужащих пострадали. В настоящее время обнаружены все находившиеся на борту самолета пассажиры.

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. По информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.