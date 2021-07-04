Число погибших в результате крушения военного самолета на Филиппинах увеличилось до 45 человек, сообщает Reuters со ссылкой на министерство национальной обороны страны.

По данным ведомства, в числе жертв есть гражданские, находившиеся на земле в момент падения самолета. На данный момент пять военнослужащих числятся пропавшими без вести.

4 июля филиппинский военный самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В свою очередь министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил Reuters, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.