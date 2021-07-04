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В Японии оползень снес 80 домов

Газета.Ru
24 минуты назад
В японском городе Атами в префектуре Сидзуока сошедший с гор оползень снес и уничтожил около 80 домов, сообщает телеканал NHK. Местные экстренные службы были вынуждены прерывать поисково-спасательную операцию из-за возобновляющихся дождей.
В Японии оползень снес 80 домов
Фото: KyodoKyodo
На данный момент известно о двух погибших, в субботу, 3 июля, спасатели также обнаружили десять человек внутри домов, погребенных под оползнем.
По данным японских экстренных служб, пока невозможно установить масштабы происшествия, так как дожди продолжаются. По разным оценкам, от оползня в разной мере пострадали от 100 до 300 домов.
Ранее в Японии из-за мощного оползня пострадали 20 человек. По оценкам метеорологов, за три дня в префектуре Сидзуока выпало около 550 миллиметров осадков, в в префектуре Канагава - 780 миллиметров, что превысило месячный уровень осадков.
В Японии сейчас происходит сезон дождей, который является частью Восточно-азиатского сезона, обычно он проходит в период между 7 июня и 20 июля.
Происшествия,Сидзуока,Япония,
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