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Житель Челябинска открыл стрельбу по людям в центре города

Газета.Ruиещё 1
35 минут назад
Мужчина открыл стрельбу из пистолета по компании людей, собравшейся в центре Челябинска, сообщает Telegram-канал «Челябинск 1».
В центре Челябинска мужчина устроил стрельбу
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По данным канала, в результате стрельбы есть пострадавшие, как минимум один мужчина был госпитализирован. На место прибыли две машины ДПС.
Факт стрельбы подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России, сообщает агентство «Первое областное». По данным правоохранительных органов, стрелявший произвел выстрел из пистолета, предназначенного для самообороны и подачи сигналов.
«Участник конфликта произвел выстрел светошумовыми патронами. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили всех участников в отдел полиции «Центральный», где их опросили», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, в отделении полиции стрелявший мужчина написал заявление о причинении ему телесных повреждений другими участниками конфликта.
Ранее неизвестный обстрелял подростков в районе железнодорожного вокзала в Омске.
Происшествия,ГИБДД,МВД,Челябинск,
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