«Многие в шоке»: В Мытищах заметили загадочного «сталкера» с оружием

Окрестности подмосковных Мытищ терроризирует загадочный «сталкер» - человек в противогазе, камуфляже и с винтовкой за спиной. О вооруженном незнакомце, бродящем по улицам, сообщили полиции жители деревни Новосельцево (Мытищинский район), сообщает издание «Подъём».

Фото: www.pixabay.com www.pixabay.com

Полицейские прибыли на место, но поймать «сталкера» не смогли.

«Приезжала обычная патрульно-постовая служба. Они проехали по нескольким улицам и на этом всё», - рассказали местные.

Незнакомец попался на глаза сразу нескольким жителям, все они в страхе бежали. По словам жителей, сейчас "многие пребывают в шоке"

Люди говорят, что это не охотник. Стрелковых и игровых комплексов рядом нет.

«Ждать, пока нас расстреляют, мы не хотим», - жалуются сельчане.

В подмосковном управлении МВД подтвердили, что вызов был, на место выезжал наряд ППС, однако «указанного гражданина не нашли, розыск продолжается».