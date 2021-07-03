«Многие в шоке»: В Мытищах заметили загадочного «сталкера» с оружием

Окрестности подмосковных Мытищ терроризирует загадочный «сталкер» - человек в противогазе, камуфляже и с винтовкой за спиной. О вооруженном незнакомце, бродящем по улицам, сообщили полиции жители деревни Новосельцево (Мытищинский район), сообщает издание «Подъём».
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Полицейские прибыли на место, но поймать «сталкера» не смогли.
«Приезжала обычная патрульно-постовая служба. Они проехали по нескольким улицам и на этом всё», - рассказали местные.
Незнакомец попался на глаза сразу нескольким жителям, все они в страхе бежали. По словам жителей, сейчас "многие пребывают в шоке"
Люди говорят, что это не охотник. Стрелковых и игровых комплексов рядом нет.
«Ждать, пока нас расстреляют, мы не хотим», - жалуются сельчане.
В подмосковном управлении МВД подтвердили, что вызов был, на место выезжал наряд ППС, однако «указанного гражданина не нашли, розыск продолжается».
В мае в Казани вооруженный мужчина ворвался в здание гимназии 175. В ходе нападения погибли и были ранены десятки детей и сотрудников школы. Нападавшего задержали. Впоследствии следователи просмотрели записи уличных камер и увидели, что навстречу преступнику, шедшему в школу с винтовкой за спиной, попалось несколько прохожих. Никто из них не сообщил в полицию.