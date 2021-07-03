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Известная журналистка погибла при обрушении подъёмника в КБР

News.ru
22 минуты назад
Погибшей при обрушении подъёмника в Кабардино-Балкарии оказалась известная на Ставрополье журналистка Наталия Мхоян. Об этом сообщают её друзья и коллеги в соцсетях.
Сегодня погибла журналист Наталья Мхоян. Утром ее машина сорвалась с подъемника для автомобилей в ущелье Адыр-Су, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что девушка являлась талантливым профессионалом своего дела и имеет множество наград по журналистике. Погибшая также сотрудничала с телеканалом ОТР и снимала для них сюжеты,
В комментариях пользователи также выразили соболезнование семье журналистки. Некоторые из них задались вопросом: как так вышло, что Мхоян во время подъёма фуникулёра находилась в автомобиле?
Ранее в Кабардино-Балкарии фуникулёр сорвался в ущелье Адыр-Суу. Было установлено, что погиб один человек.
Происшествия,Видео,Ставропольский Край,Кабардино-Балкарская Республика,
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