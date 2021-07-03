Возле детской площадки в Москве нашли человеческие кости

Мужчина нашел рядом с детской площадкой в Москве
человеческие кости. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
По данным телеканала, инцидент произошел на Космодамианской набережной в центре города. Москвич обнаружил в яме 14 фрагментов костей, после чего обратился в полицию.
Уточняется, что ранее на этом месте стоял храм, при котором были захоронения.
По факту случившегося началась проверка.
В ноябре 2020 года сообщалось
, что житель подмосковной деревни Звягино обнаружил у себя дома древнее захоронение. На место вызвали полицию и местных историков, а кости отправили на экспертизу.