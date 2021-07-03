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Возле детской площадки в центре Москвы нашли человеческие кости

Мослента
1 час назад
Мужчина нашел рядом с детской площадкой в Москве человеческие кости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Возле детской площадки в Москве нашли человеческие кости
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным телеканала, инцидент произошел на Космодамианской набережной в центре города. Москвич обнаружил в яме 14 фрагментов костей, после чего обратился в полицию.
Уточняется, что ранее на этом месте стоял храм, при котором были захоронения.
По факту случившегося началась проверка.
В ноябре 2020 года сообщалось, что житель подмосковной деревни Звягино обнаружил у себя дома древнее захоронение. На место вызвали полицию и местных историков, а кости отправили на экспертизу.
Происшествия,Москва,
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