Адвокат Екатерина Пузикова найдена мертвой

У многоэтажки на ул. Садовой, где жила Екатерина, у огороженного лентой входа в ее подъезд наш корреспондент встретил несколько сотрудников полиции. Рядом стояла полицейская машина для перевозки служебных собак. Полицейские не отрицали, что интересуются квартирой, принадлежащей ее семье.

Фото: соцсети соцсети

Официально правоохранители ситуацию не комментируют.

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Отметим, что вчера муж Сокирской - тренер по кикбоксингу Алексей Рясков выложил в соцсетях видеозаявление о том, что он вместе с ее родителями передал работнику суда 15 млн руб. за оправдание Сокирской по делу об убийстве бывшего супруга. По данным источников, семейная жизнь молодых людей в последнее время разладилась, и заявление могло быть местью.

Дозвониться до Алексея Ряскова на момент публикации не удалось - его телефон не отвечал.

Напомним , Екатерина Сокирская (Пузикова) с июня 2012 г. почти пять с половиной лет была под уголовным преследованием за убийство мужа банкира Дмитрия Пузикова , которого она не совершала. Банкир был отравлен на вечеринке в загородном доме. Защита Пузиковой указывала, что убийство могло быть совершено кузеном банкира.

За это время женщина выслушала два обвинительных приговора, трижды была арестована и отсидела более 11 месяцев в камере следственного изолятора . Около года Пузикова находилась под домашним арестом.

В конце октября 2017 г. ее полностью оправдали за непричастностью к преступлению. Решение апелляционной коллегии Самарского облсуда устояло в вышестоящих инстанциях.

После снятия всех обвинения Сокирская, имевшая от Пузикова сына, сумела взыскать компенсацию за незаконное уголовное преследование. Впоследствии она занялась адвокатской практикой. Женщина неоднократно была героиней телешоу Андрея Малахова

"Оправдательный приговор Екатерине Пузиковой является полностью обоснованным. Он прошел проверку в Верховном Суде РФ. Его законность не вызывает сомнений. О фактах, сообщающихся Рясковым, впервые слышу. Прежде чем давать им оценку, необходимо понять, по какой причине вдруг именно сейчас он решил об этом сообщить, втягивая, помимо себя, еще и родителей Пузиковой в эту историю. Если, к примеру, это сообщение вызвано их межличностными отношениями, а это, как я думаю, именно так, тогда это скандальное заявление можно было бы оценивать как месть, что к действительности не имеет никакого отношения", - прокомментировал адвокат Андрей Карномазов, защищавший Екатерину Сокирскую.

Он также отметил, что скандальное заявление Ряскова очевидно было способом завлечь Екатерину в Самару.