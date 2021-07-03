Таксист испугался заразиться COVID от вакцинированной москвички

Таксист записал это на видео. В начале он сказал, что планирует провести эксперимент, чтобы посмотреть на реакцию. Когда пассажирка села в машину, водитель спросил, привилась ли она. Женщина ответила утвердительно. Тогда мужчина попросил ее вызвать другую машину.