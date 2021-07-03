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В Москве таксист отказался везти вакцинированную женщину

Газета.Ru
30 минут назад
В Москве таксист отказался везти вакцинированную от коронавируса женщину, заявив, что боится от нее заразиться. Об этом сообщает «360».
Таксист испугался заразиться COVID от вакцинированной москвички
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Таксист записал это на видео. В начале он сказал, что планирует провести эксперимент, чтобы посмотреть на реакцию. Когда пассажирка села в машину, водитель спросил, привилась ли она. Женщина ответила утвердительно. Тогда мужчина попросил ее вызвать другую машину.
«Сейчас людей заставляют вакцинироваться. Вот я просто этого не делал, я боюсь от вас заразиться Понимаете, нас не пускают уже никуда. Либо нас оберегают, либо боятся. Я тоже боюсь привитых», — сказал водитель.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице почти 60% работников сферы ЖКХ прошли вакцинацию от коронавируса.
16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.
Происшествия,Елена Андреева,Петр Бирюков,Роструд,Правительство Москвы,Москва,
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