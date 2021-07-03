Задержаны избившие активиста после его вопроса Путину

Экоактивист Роман Герасимов протестует против строительства мусорного завода и полигона в Сосновском районе Тамбовской области. Он подготовил вопрос для Прямой линии Владимира Путина. На следующий день на Герасимова напали трое неизвестных. Они избили его и ранили ножом.