Задержаны избившие активиста после его вопроса Путину

Фото: www.kremlin.ruwww.kremlin.ru
«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, суд отправил подозреваемых под стражу. Предварительное расследование продолжается.
Экоактивист Роман Герасимов протестует против строительства мусорного завода и полигона в Сосновском районе Тамбовской области. Он подготовил вопрос для Прямой линии Владимира Путина. На следующий день на Герасимова напали трое неизвестных. Они избили его и ранили ножом.
Герасимов был госпитализирован в Тамбовскую областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное, угрозы для жизни нет.
Накануне ТАСС сообщал
, что преступление взяли на контроль в Кремле.