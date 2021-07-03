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Задержаны избившие активиста после его вопроса Путину

Майк Габриелян
1 час назад
В МВД заявили о задержании трех жителей Тамбовской области, напавших на экоактивиста Романа Герасимова, подготовившего обращение на «Прямую линию» президента РФ Владимира Путина.
Задержаны избившие активиста после его вопроса Путину
Фото: www.kremlin.ruwww.kremlin.ru
«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, суд отправил подозреваемых под стражу. Предварительное расследование продолжается.
Экоактивист Роман Герасимов протестует против строительства мусорного завода и полигона в Сосновском районе Тамбовской области. Он подготовил вопрос для Прямой линии Владимира Путина. На следующий день на Герасимова напали трое неизвестных. Они избили его и ранили ножом.
Герасимов был госпитализирован в Тамбовскую областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное, угрозы для жизни нет.
Накануне ТАСС сообщал, что преступление взяли на контроль в Кремле.
Происшествия,Роман Герасимов,Ирина Волк,Владимир Путин,МВД,ИТАР-ТАСС,Тамбовская Область,
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