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На экс-замглавы ФСИН завели дело о взятке на 1,8 млн рублей

Секрет Фирмы
27 минут назад
Силовики завели новое уголовное дело на бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко. Следствие заподозрило его в получении взятки размером 1,8 млн рублей. Максименко сейчас находится в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями — по данным СК, он сорвал программу приведения колоний к мировым стандартам. Бюджет программы составлял 2,126 млрд рублей.
Экс-замглавы ФСИН обвинили во взятке на 1,8 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Baza, Максименко получил взятку в виде аренды дома на Рублёвке. За проживание экс-замруководителя службы должен был заплатить 1,8 млн рублей, но на самом деле он жил там с семьёй бесплатно, считает следствие. По его данным, с декабря 2018 года по август 2019 года за аренду платил руководитель подрядчика ФСИН. Силовики расценили это как взятку.
Валерий Максименко работал заместителем директора ФСИН с 2016 года. В марте 2020 года президент Владимир Путин освободил его от должности. На посту замглавы службы Максименко часто комментировал её работу и скандалы, возникающие внутри ФСИН. В 2019 году он сказал, что иногда ему «хочется провалиться под землю» от стыда за коллег, которые совершают преступления.
Максименко задержали в ноябре 2020 года. Следствие считает, что благодаря ему госкомпания «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» получила контракты от ФСИН на строительство и ремонт изоляторов, колоний и тюрем. На самом деле фирма не могла исполнить эти контракты, и ей пришлось привлекать субподрядчиков, которые в итоге сорвали сроки. По данным Счётной палаты, из-за этого в 2018–2019 годах провалились ремонт и строительство 66 объектов ФСИН.
Прямой ущерб от действий Максименко следствие оценило в 189 млн рублей. Сам он не признал вину.
Происшествия,Валерий Максименко,Владимир Путин,ФСИН,
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