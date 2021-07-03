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Уникальное зрелище: в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар

Елена Прошина
1 час назад
На подводном газопроводе у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в мексиканском штате Кампече произошел пожар. Газ вспыхнул на глубине 80 метров под уровнем моря. Видео возгорания разошлось по соцсетям.
Подводное возгорание произошло на трубопроводе компании Pemex в Мексиканском заливе, проложенном по дну между двумя добывающими вышками. Происшествие случилось на морском месторождении нефти, на котором добывается порядка 95 000 баррелей в сутки. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность одного из клапанов, приведшая к утечке нефтепродуктов.
Результатом возгорания стало феерическое зрелище горящих морских глубин, снятое с вертолета, производившего облет места происшествия.
В официальном заявлении представителя компании Pemex сказано, что горение прекратилось само после того, как была перекрыта подача газа по вышедшей из строя подводной магистрали. Пострадавших нет, эвакуация персонала платформ, оказавшихся вблизи эпицентра пожара, не потребовалась. Специалисты Pemex приступили к выяснению причин случившегося.
Происшествия,Видео,Сьюдад-Дель-Кармен,
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