Подводное возгорание произошло на трубопроводе компании Pemex в Мексиканском заливе, проложенном по дну между двумя добывающими вышками. Происшествие случилось на морском месторождении нефти, на котором добывается порядка 95 000 баррелей в сутки. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность одного из клапанов, приведшая к утечке нефтепродуктов.

В официальном заявлении представителя компании Pemex сказано, что горение прекратилось само после того, как была перекрыта подача газа по вышедшей из строя подводной магистрали. Пострадавших нет, эвакуация персонала платформ, оказавшихся вблизи эпицентра пожара, не потребовалась. Специалисты Pemex приступили к выяснению причин случившегося.