В России обновлен антирекорд по смертности от COVID за сутки

Россия установила новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — 697 человек. Это самое большое количество жертв с начала пандемии, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Днем ранее было зафиксировано 679 умерших. Таким образом, рекорд смертности от COVID за сутки в России обновляется пятый день подряд.

Всего за время пандемии скончалось от коронавируса 137 262 человека.

За последние сутки в России выявлено 24 439 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 12,8% - без клинических проявлений. Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве(7446), Подмосковье (2596) и Петербурге (1733). Наименее подвержены ковиду Чукотский АО и Ненецкий АО. За минувшие сутки здесь соответственно 7 и 12 случаев COVID-19.