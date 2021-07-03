В России обновлен антирекорд по смертности от COVID за сутки

Россия
установила новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — 697 человек. Это самое большое количество жертв с начала пандемии, сообщает
ТАСС.
Днем ранее было зафиксировано 679 умерших. Таким образом, рекорд смертности от COVID за сутки в России обновляется пятый день подряд.
Всего за время пандемии скончалось от коронавируса 137 262 человека.
За последние сутки в России выявлено 24 439 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 12,8% - без клинических проявлений. Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве(7446), Подмосковье (2596) и Петербурге (1733). Наименее подвержены ковиду Чукотский АО и Ненецкий АО. За минувшие сутки здесь соответственно 7 и 12 случаев COVID-19.
Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 17 899, до 5 053 417. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от всех заразившихся.