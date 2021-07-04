В крупнейшем аэропорту США задержаны свыше 300 рейсов

В нью-йоркском Международном аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) из-за небольшого потопа в командно-диспетчерской башне были задержаны свыше 300 рейсов, сообщает телеканал NBC.

Среднее время задержки составило около 30 минут, а часть внутренних и международных рейсов были перенаправлены на аэропорты в Ньюарке, Филадельфии, Балтиморе и Майами. Ранее в России резко выросло число задержек авиарейсов.