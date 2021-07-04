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В крупнейшем аэропорту США из-за потопа задержаны свыше 300 рейсов

Газета.Ruиещё 3
39 минут назад
В нью-йоркском Международном аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) из-за небольшого потопа в командно-диспетчерской башне были задержаны свыше 300 рейсов, сообщает телеканал NBC.
В крупнейшем аэропорту США задержаны свыше 300 рейсов
Фото: DepositphotosDepositphotos
В День Независимости Соединенных Штатов, который отмечается в воскресенье, 4 июля, пассажиры более 300 рейсов были вынуждены ожидать завершения ремонтных работ в диспетчерской башне, в которой случился потоп.
"Контроллеры JFK работают с вторичного диспетчерского пункта из-за небольшой утечки воды на главном объекте", - заявили в Twitter воздушной гавани.
Среднее время задержки составило около 30 минут, а часть внутренних и международных рейсов были перенаправлены на аэропорты в Ньюарке, Филадельфии, Балтиморе и Майами. Ранее в России резко выросло число задержек авиарейсов.
Происшествия,телеканал NBC,Соединенные Штаты,
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