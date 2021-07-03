Покупательница облила йогуртом кассиршу в пылу конфликта из-за маски

Так, 60-летняя кассирша по имени Светлана рассказала, что девушка отказалась надеть маску на кассе, обматерила ее и других покупателей, которые начали возмущаться из-за задержки на кассе.

По версии покупательницы по имени Анна, она не отказывалась надеть маску и сняла ее только после оплаты. По ее словам, она облила кассиршу йогуртом, потому что не в первый раз видит ее неуважительное отношение к клиентам.