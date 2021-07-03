Покупательница облила йогуртом кассиршу в пылу конфликта из-за маски

В подмосковных Химках
покупательница «Дикси»
вылила йогурт на голову кассирше, сообщает
телеграм-канал Mash.
Версии женщин о причинах конфликта кардинально разошлись.
Так, 60-летняя кассирша по имени Светлана рассказала, что девушка отказалась надеть маску на кассе, обматерила ее и других покупателей, которые начали возмущаться из-за задержки на кассе.
Когда кассирша начала обслуживать следующего покупателя, проигнорировав скандалистку, та вылила ей на голову йогурт.
Светлана нажала тревожную кнопку и попросила оппонентку дождаться полиции. Девушка вышла покурить и исчезла.
По версии покупательницы по имени Анна, она не отказывалась надеть маску и сняла ее только после оплаты. По ее словам, она облила кассиршу йогуртом, потому что не в первый раз видит ее неуважительное отношение к клиентам.
«Я не выдержала такого отношения (и она не в первый раз грубит посетителям) и немного борщанула с эмоциями, но не жалею за поступок после слов, которые исходили из ее уст», - написала Анна в соцсетях.
Кассирша написала заявление в полицию.