Украинец умер через несколько часов после вакцинации Pfizer

Мужчина в возрасте 47 лет умер через несколько часов после прививки препаратом Pfizer от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минздрава вечером 2 июля, пишет РИА Новости.

Медики отмечают, что в течение первого часа после вакцинации у мужчины не было зафиксировано никаких неблагоприятных реакций на препарат.

Как сообщалось ранее, учёные из университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 могут защитить от заболевания на несколько лет или даже на всю жизнь. Об этом сообщает газета The New York Times.