Украинец умер через несколько часов после вакцинации Pfizer

Мужчина в возрасте 47 лет умер через несколько часов после прививки препаратом Pfizer от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минздрава вечером 2 июля, пишет РИА Новости.
Фото: BEAUTIFUL SPORTS/KJPeters via ww/Global Look PresBEAUTIFUL SPORTS/KJPeters via ww/Global Look Pres
Медики отмечают, что в течение первого часа после вакцинации у мужчины не было зафиксировано никаких неблагоприятных реакций на препарат.
2 июля в 18:02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины, — сказано в сообщении ведомства.
У пяти других человек, которые прививались с одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное, уточняет украинский Минздрав
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На данный момент выясняются обстоятельства инцидента.
Как сообщалось ранее, учёные из университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 могут защитить от заболевания на несколько лет или даже на всю жизнь. Об этом сообщает газета The New York Times.