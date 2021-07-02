Упавшего с самоката мэра Кисловодска начали выводить из комы

Специалисты отмечают, что его организм положительно реагирует на лечение.Решение о необходимости хирургических вмешательств будет приниматься после нормализации состояния пострадавшего.12 июня Александр Курбатов получил тяжёлые травмы в результате падения с электросамоката и был госпитализирован.Мэр Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката13 июня он был введён в искусственную кому. В тот же день его перевезли в Москву в центр нейрохирургии имени Бурденко. 51-летний Курбатов занимает пост мэра Кисловодска с 4 декабря 2015 года.