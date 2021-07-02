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Упавшего с самоката мэра Кисловодска начали выводить из искусственной комы

Говорит Москва
37 минут назад
Специалисты отмечают, что его организм положительно реагирует на лечение.
Упавшего с самоката мэра Кисловодска начали выводить из комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Решение о необходимости хирургических вмешательств будет приниматься после нормализации состояния пострадавшего.12 июня Александр Курбатов получил тяжёлые травмы в результате падения с электросамоката и был госпитализирован.
13 июня он был введён в искусственную кому. В тот же день его перевезли в Москву в центр нейрохирургии имени Бурденко. 51-летний Курбатов занимает пост мэра Кисловодска с 4 декабря 2015 года.
Происшествия,Александр Курбатов,Кисловодск,
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