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В Ижевске собрали оперштаб после утечки хлора

ТК «Звезда»иещё 7
33 минуты назад
В Ижевске организовали оперативный штаб после утечки 800 килограммов хлора. Он произошел вследствие разгерметизации одной из емкостей, расположенных на складе на станции подъема воды.
В Ижевске собрали оперштаб после утечки хлора
Фото:  СВЕЖИЕ НОВОСТИ LIVE, ВКонтакте СВЕЖИЕ НОВОСТИ LIVE, ВКонтакте
Оперативный штаб организован властями города. В его работе принимают участие местная администрация и региональные ведомства.
Ранее в МЧС сообщили о выбросе хлора, произошедшем в Ижевске. Как заверили в «Ижводоканале», распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, угрозы для близлежащего жилого сектора - нет. Для предотвращения возможной угрозы для жилого сектора была установлена водяная завеса.
Происшествия,МЧС,
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