«Срочно покиньте территорию»: в Ижевске произошёл выброс хлора

Выброс хлора произошёл в ижевском районе Городок Металлургов. В связи с этим жителей попросили срочно покинуть территорию, говорится в сообщении на сайте местного МЧС

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Инцидент произошёл на станции подъёма воды, которая расположена в доме 9а по улице Песочной.

Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию Городка Металлургов, — говорится в сообщении.

Тем, кто не может покинуть территорию, порекомендовали оставаться в помещении. При этом следует плотно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Кроме того, местным жителям порекомендовали уплотнить щели оконных рам и при возможности подняться на верхние этажи здания.

Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте её на улице, примите душ, промойте глаза и носоглотку. При появлении признаков отравления: покой, теплое питьё, обратитесь к врачу, — отметили в МЧС.

ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщает, что масса выброшенного хлора составила 800 кг. В результате эвакуировали 10 работников «Ижводоканала», а также выводят жителей общежития Ижевского государственного технического университета.

При этом в «Ижводоканале» заявили, что хлор не распространился за пределы станции.