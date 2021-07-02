Украинский разработчик украл у Microsoft $10 млн

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Подарочная карта Xbox представляет из себя ключ из 25 символов. Она пополняет кошелёк пользователя в цифровых магазинах Microsoft. Сами карты, конечно, ничего не стоят, но каждый код соответствует сумме в долларах. После этого пользователь может приобретать игры, программное обеспечение и другую продукцию компании.

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Таким образом, подарочные карты можно рассматривать как своего рода цифровые деньги. Сегодня существуют онлайн-рынки, где любой желающий может обменять коды от подарочных карт на биткоины, а затем превратить их в реальные деньги. Эти рынки неизбежно привлекают спекулянтов и мошенников, так как сделки могут проводиться анонимно.

Владимир Квашук занимался тестированием покупок в магазинах Microsoft. Его команда сосредоточилась на том, чтобы имитировать покупки в интернет-магазинах Microsoft для поиска ошибок в платёжной системе. Разработчик выяснил, что если оплатить товар специально созданной картой, предоставленной Microsoft, то система завершит транзакцию, но деньги не спишутся. А потом он обнаружил сбой, о котором не сообщил своим начальникам. Он заметил, что при проведении ненастоящих покупок магазин выдавал реальные коды. И тогда его осенило: он мог генерировать практически неограниченное количество кодов, и всё это бесплатно. При этом разработчик получал за год работы в Microsoft зарплату в размере $ 116 тыс.

Квашук начал с малого, генерируя карты Xbox от $ 10 до $ 100. Когда федеральные агенты поймали его два года спустя, то он успел украсть более 150 тыс. подарочных карт стоимостью в $ 10 млн. Он жил на вырученные деньги в доме на берегу озера за $ 1,6 млн, купил автомобиль Tesla Model S за $ 162 тыс. и планировал приобрести лыжное шале, яхту и гидросамолёт. В ноябре прошлого года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Квашук в какой-то момент стал продавать карты в больших объёмах, а помогла ему в этом специально созданная им программа PurchaseFlow.CS. Его махинации с картами приводили к обвалу цен. Но когда цены падали слишком низко из-за большого количества карт на рынке, то Квашук прекращал поставки, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Microsoft заметила колебания цен и начала собственное расследование. Компания выяснила, что на одном из тестовых аккаунтов Квашука была совершена незаконная покупка трёх видеокарт от NVIDIA. В качестве доставки покупатель назвал несуществующий адрес. Четыре недели спустя Microsoft уволила Квашука. В заявлении об увольнении говорилось, что для опытного инженера Квашук допустил слишком много ошибок, присущих новичкам.

Федеральные агенты, которые провели собственное расследование в отношении Квашука после того как Microsoft передала им дело, совершили налёт на его дом. В доме разработчика было найдено несколько компрометирующих улик, таких как ключи от крипто-кошелька, блокноты с информацией о банковских счетах, USB-накопители, набитые украденными кодами, куча наличных, а также список с его будущими инвестициями.