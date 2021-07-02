Военные части ФСБ отрезал от мира обрушившийся мост в Абхазии

По словам специалистов, причиной обрушения стал подмыв грунта водами реки во время паводка. Отмечается, что на место обрушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в сопровождении российского специалиста. Они провели осмотр района происшествия и определили его масштабы.