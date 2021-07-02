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Обрушившийся мост в Кодорском ущелье отрезал две военные части ФСБ в Абхазии

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад
В результате обрушения моста через реку Кодор в Кодорском ущелье Абхазии отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Военные части ФСБ отрезал от мира обрушившийся мост в Абхазии
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«В районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор. Отрезанными оказались несколько сел и две военные части пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам специалистов, причиной обрушения стал подмыв грунта водами реки во время паводка. Отмечается, что на место обрушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в сопровождении российского специалиста. Они провели осмотр района происшествия и определили его масштабы.
Ранее обрушение части автомобильного моста между селами Борисовка и Кугуки в Приморье произошло через несколько минут после проезда по нему большегруза.
Происшествия,ФСБ,МЧС,Абхазия,
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