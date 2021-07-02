Уголовное дело против Батурина инициировала вдова Лужкова

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Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката арестованного, Игоря Шабанова.

"Дело возбуждено по заявлению его сестры, которая назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. На самом деле этот документ подлинный", - сказал адвокат.

Также он сообщил, что решение Басманного суда Москвы об аресте Батурина будет обжаловано.

"Он (Батурин - прим. ред. "Газета.Ru") намерен защищаться, считает решение несправедливым", - дополнил Шабанов.

Ранее суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере до 1 сентября.

Речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций компании "Интеко".