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Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры

Газета.Ru
30 минут назад
Уголовное дело против бизнесмена Виктора Батурина, задержанного накануне, возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-главы "Интеко".
Уголовное дело против Батурина инициировала вдова Лужкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката арестованного, Игоря Шабанова.
"Дело возбуждено по заявлению его сестры, которая назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. На самом деле этот документ подлинный", - сказал адвокат.
Также он сообщил, что решение Басманного суда Москвы об аресте Батурина будет обжаловано.
"Он (Батурин - прим. ред. "Газета.Ru") намерен защищаться, считает решение несправедливым", - дополнил Шабанов.
Ранее суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере до 1 сентября.
Речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций компании "Интеко".
Он представил договор, заключенный со своей сестрой Еленой Батуриной, из которого следует, что она должна выплатить рыночную компенсацию за его акции. Батурина, в свою очередь, утверждает, что у нее есть такие же договоры, согласно которым она ничего не должна своему брату.
Происшествия,Виктор Батурин,Елена Батурина,Юрий Лужков,Газета.Ru,
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