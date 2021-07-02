Медработница избила пациентку в костромской больнице

На видео медработница пытается перевернуть лежащую на кушетке пациентку на бок и несколько раз бьет ее по лицу и по рукам, попутно ругая и оскорбляя. Пациентка кричит и сопротивляется.

В ноябре прошлого года 42-летняя пациентка больницы 45 в Звенигороде инвалид второй группы Ольга Спецова, госпитализированная с 25-процентным поражением легких, обвинила 32-летнего заведующего медицинским учреждением Заура Цоколаева в избиении до потери сознания, а также в том, что угрозами заставил ее подписать бумагу о том, что это она набросилась на него.