Медработница избила пациентку в костромской больнице

Сотрудница костромской больницы избила пациентку. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях.
На видео медработница пытается перевернуть лежащую на кушетке пациентку на бок и несколько раз бьет ее по лицу и по рукам, попутно ругая и оскорбляя. Пациентка кричит и сопротивляется.
Предположительно, ролик был снят в отделении травматологии.
Видеозаписью заинтересовался региональный главк МВД
, личность сотрудницы больницы устанавливается.
«В ходе мониторинга мы выявили эту видеозапись. По данному факту назначена доследственная проверка, будем давать правовую оценку таким действиям. Нужно установить, кто это — медсестра или санитарка, когда это произошло. Все эти обстоятельства уточняются», - рассказали изданию «Подъем» в ГУ МВД по Костромской области.
В региональном департаменте здравоохранения также начали проверку.
«По этому сообщению департаментом здравоохранения Костромской области и руководством больницы инициирована служебная проверка. На время проведения служебной проверки сотрудник будет отстранен от работы», - приводит ТАСС сообщение депздрава.
В ноябре прошлого года 42-летняя пациентка больницы 45 в Звенигороде инвалид второй группы Ольга Спецова, госпитализированная с 25-процентным поражением легких, обвинила 32-летнего заведующего медицинским учреждением Заура Цоколаева в избиении до потери сознания, а также в том, что угрозами заставил ее подписать бумагу о том, что это она набросилась на него.