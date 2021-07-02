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Медработница избила пациентку в костромской больнице

Вероника Полынина
25 минут назад
Сотрудница костромской больницы избила пациентку. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях.
На видео медработница пытается перевернуть лежащую на кушетке пациентку на бок и несколько раз бьет ее по лицу и по рукам, попутно ругая и оскорбляя. Пациентка кричит и сопротивляется.
Предположительно, ролик был снят в отделении травматологии.
Видеозаписью заинтересовался региональный главк МВД, личность сотрудницы больницы устанавливается.
«В ходе мониторинга мы выявили эту видеозапись. По данному факту назначена доследственная проверка, будем давать правовую оценку таким действиям. Нужно установить, кто это — медсестра или санитарка, когда это произошло. Все эти обстоятельства уточняются», - рассказали изданию «Подъем» в ГУ МВД по Костромской области.
В региональном департаменте здравоохранения также начали проверку.
«По этому сообщению департаментом здравоохранения Костромской области и руководством больницы инициирована служебная проверка. На время проведения служебной проверки сотрудник будет отстранен от работы», - приводит ТАСС сообщение депздрава.
В ноябре прошлого года 42-летняя пациентка больницы 45 в Звенигороде инвалид второй группы Ольга Спецова, госпитализированная с 25-процентным поражением легких, обвинила 32-летнего заведующего медицинским учреждением Заура Цоколаева в избиении до потери сознания, а также в том, что угрозами заставил ее подписать бумагу о том, что это она набросилась на него.
Происшествия,Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,Курск,
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