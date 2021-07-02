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Порноактриса покончила с собой в Санкт-Петербурге

Анна Безрукова
1 час назад
В Санкт-Петербурге покончила с собой 23-летняя порноактриса Кристина Лисина. Предположительно, девушка выбросилась из окна.
Порноактриса покончила с собой в Санкт-Петербурге
Фото: соцсетисоцсети
Ее друга, собирающего средства на похороны в соцсетях, затравили за «профессию» погибшей. «Неужели она не заработала на свои похороны одним местом», - пишут некоторые пользователи. Об этом сообщает Телеграм-канал «Не Малахов».
«Для организации похорон нужно 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных поддержать финансово и сделать репост. Любая сумма имеет значение!» — написал бойфренд порноактрисы, попросив при этом не расспрашивать о подробностях произошедшего.
Следствию предстоит установить причины, по которым Кристина Лисина могла решиться на самоубийство. В последний год она проживала в Санкт-Петербурге, где недавно приобрела квартиру.
Известно, что в Санкт-Петербург она приехала из Красноярского края, смогла заработать на покупку квартиры и активно работала в порно индустрии. При этом Лисина постоянно жаловалась на одиночество своим подругам. По их словам, ей хотелось семью и детей.
Напомним, в 2019 году известная американская порноактриса и модель Джессика Джеймс скончалась в возрасте 43 лет. По сведениям полиции, тело Джеймс нашел друг в ее доме в долине Сан-Фернандо. Он решил навестить актрису, поскольку в течение долгого времени не слышал от нее никаких известий. Когда мужчина зашел в дом, то нашел женщину без сознания.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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