Порноактриса покончила с собой в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурге покончила с собой 23-летняя порноактриса Кристина Лисина. Предположительно, девушка выбросилась из окна.

Фото: соцсети соцсети

Ее друга, собирающего средства на похороны в соцсетях, затравили за «профессию» погибшей. «Неужели она не заработала на свои похороны одним местом», - пишут некоторые пользователи. Об этом сообщает Телеграм-канал «Не Малахов».

«Для организации похорон нужно 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных поддержать финансово и сделать репост. Любая сумма имеет значение!» — написал бойфренд порноактрисы, попросив при этом не расспрашивать о подробностях произошедшего.

Следствию предстоит установить причины, по которым Кристина Лисина могла решиться на самоубийство. В последний год она проживала в Санкт-Петербурге, где недавно приобрела квартиру.

Известно, что в Санкт-Петербург она приехала из Красноярского края, смогла заработать на покупку квартиры и активно работала в порно индустрии. При этом Лисина постоянно жаловалась на одиночество своим подругам. По их словам, ей хотелось семью и детей.