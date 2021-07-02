Порноактриса покончила с собой в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге
покончила с собой 23-летняя порноактриса Кристина Лисина. Предположительно, девушка выбросилась из окна.
Ее друга, собирающего средства на похороны в соцсетях, затравили за «профессию» погибшей. «Неужели она не заработала на свои похороны одним местом», - пишут некоторые пользователи. Об этом сообщает
Телеграм-канал «Не Малахов».
«Для организации похорон нужно 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных поддержать финансово и сделать репост. Любая сумма имеет значение!» — написал бойфренд порноактрисы, попросив при этом не расспрашивать о подробностях произошедшего.
Следствию предстоит установить причины, по которым Кристина Лисина могла решиться на самоубийство. В последний год она проживала в Санкт-Петербурге, где недавно приобрела квартиру.
Известно, что в Санкт-Петербург она приехала из Красноярского края, смогла заработать на покупку квартиры и активно работала в порно индустрии. При этом Лисина постоянно жаловалась на одиночество своим подругам. По их словам, ей хотелось семью и детей.
Напомним, в 2019 году известная американская порноактриса и модель Джессика Джеймс скончалась в возрасте 43 лет. По сведениям полиции, тело Джеймс нашел друг в ее доме в долине Сан-Фернандо. Он решил навестить актрису, поскольку в течение долгого времени не слышал от нее никаких известий. Когда мужчина зашел в дом, то нашел женщину без сознания.