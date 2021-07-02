Причиной взрыва, который произошел 2 июля в московском жилом доме, стал газ. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.В МЧС ранее рассказали, что признаков пожара на месте происшествия нет. Но, по данным «Московского комсомольца», из дома начали эвакуировать людей.По предварительной информации, взрыв прогремел в доме номер десять по улице Качалинской на восьмом этаже. На место происшествия приехали несколько скорых, МЧС и «Мосгаз».Жителей срочно эвакуировали после взрыва в доме в МосквеПо данным «360», хозяйка квартиры, в которой взорвался газ, не пострадала.