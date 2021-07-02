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Установлена причина взрыва в жилом доме у метро «Пролетарская» в Москве

Мария Иванова
12 минут назад
Причиной взрыва, который произошел 2 июля в московском жилом доме, стал газ. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
В МЧС ранее рассказали, что признаков пожара на месте происшествия нет. Но, по данным «Московского комсомольца», из дома начали эвакуировать людей.
По предварительной информации, взрыв прогремел в доме номер десять по улице Качалинской на восьмом этаже. На место происшествия приехали несколько скорых, МЧС и «Мосгаз».
По данным «360», хозяйка квартиры, в которой взорвался газ, не пострадала.
Происшествия,Видео,МЧС,Москва,
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