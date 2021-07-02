В жилом доме в Москве прогремел взрыв

В пятницу, 2 июля, в одном из московских жилых домов неподалеку от станции метро «Пролетарская» прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник.По данным канала, взрыв произошел в доме номер десять по улице Качалинской.По словам собеседника «360», источник взрыва находится на восьмом этаже. На место происшествия приехали несколько скорых, МЧС и «Мосгаз».Информацию о взрыве порталу «Говорит Москва» подтвердили в столичном управлении МЧС.«По внешним признакам, никаких признаков загорания не наблюдается, пока разведка в доме проходит», - рассказали спасатели.