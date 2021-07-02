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В жилом доме в Москве прогремел взрыв

Мария Иванова
18 минут назад
В пятницу, 2 июля, в одном из московских жилых домов неподалеку от станции метро «Пролетарская» прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник.
В жилом доме в Москве прогремел взрыв
Фото: ТАССТАСС
По данным канала, взрыв произошел в доме номер десять по улице Качалинской.
По словам собеседника «360», источник взрыва находится на восьмом этаже. На место происшествия приехали несколько скорых, МЧС и «Мосгаз».
Информацию о взрыве порталу «Говорит Москва» подтвердили в столичном управлении МЧС.
«По внешним признакам, никаких признаков загорания не наблюдается, пока разведка в доме проходит», - рассказали спасатели.
Происшествия,МЧС,Москва,
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