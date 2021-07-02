"Разбудил мощный хлопок": Очевидец о взрыве в Нижнем Новгороде

Очевидец Борис Беспалов рассказал о происшествии с взрывом газа в одном из жилых домов Нижнего Новгорода. Он отметил, что его разбудил мощный хлопок, после этого он пошел посмотреть, что случилось.

"На тот момент было известно, что один там пострадавший мужчина находился. Его привалило, прибыли сотрудники МЧС и вытащили его", – цитирует Беспалова Ren.tv.

Очевидец также добавил, что спасателей к месту ЧП вызвала его девушка.

Напомним, в Нижнем Новгороде сегодня прогремел взрыв газа в жилом доме, находящемся на Светлоярской улице. В результате произошедшего пострадали три человека, их доставили в больницу.

"В 06:57 мы получили сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12. Были эвакуированы 28 человек. По предварительным данным, пострадали три человека, их госпитализировали", - сообщили в МЧС.

В настоящее время информация о случившемся уточняется.

А ранее rg.ru сообщала, что мужчины, пострадавшие при взрыве газа на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, доставлены в медучреждение с ожогами 50-70% тела.

Третий оказался в больнице с ушибами. Ректор ПИМУ Николай Карякин уточнил, что двух пострадавших доставили в Ожоговый центр университетской клиники ПИМУ.