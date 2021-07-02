Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

Три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео с места ЧП публикует телеканал «360».

Хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня рано утром в многоквартирном доме на улице Светлоярской. В жилом здании разрушены межэтажные перекрытия, выбиты стекла.

Из строения эвакуировали 61 человека, в том числе 9 детей, сейчас они находятся в пункте временного размещения, который организовали в школе. Три человека были госпитализированы: двое из них с ожогами, еще один получил множественные ушибы.