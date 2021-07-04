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Российские дети погибли в раскаленной от жары машине

Lenta.ruиещё 1
23 минуты назад
В Ростовской области двое детей погибли в машине, раскаленной от жары, сообщает РЕН ТВ.
Российские дети погибли в раскаленной от жары машине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации телеканала, трехлетняя девочка и ее сестра, которой не было даже двух лет, играли во дворе, они забрались в автомобиль и не смогли выбраться. Уточняется, что девочки погибли от жары, прибывшие медики констатировали их смерть.
Также сообщается, что следователи возбудили дело после гибели детей. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в американском городе городе Спартанбург трехлетний мальчик умер после того, как его забыли в запертой машине. Мальчик, имя которого не разглашается, находился в приемной семье. По словам опекуна ребенка, она оставила его в машине по ошибке. Женщина была уверена, что утром отвезла 3-летнего мальчика в детский сад вместе со своими детьми. При этом она не заметила, что он не заходил в здание вместе с ними. Как только она обнаружила ребенка на заднем сидении внедорожника, то сразу же позвонила в 911.
Происшествия,РЕН ТВ,Ростовская Область,
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