Российские дети погибли в раскаленной от жары машине

Ранее в американском городе городе Спартанбург трехлетний мальчик умер
после того, как его забыли в запертой машине. Мальчик, имя которого не разглашается, находился в приемной семье. По словам опекуна ребенка, она оставила его в машине по ошибке. Женщина была уверена, что утром отвезла 3-летнего мальчика в детский сад вместе со своими детьми. При этом она не заметила, что он не заходил в здание вместе с ними. Как только она обнаружила ребенка на заднем сидении внедорожника, то сразу же позвонила в 911.