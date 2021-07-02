Взрыв 5000 фунтов фейерверков в США попал на видео

Сообщается, что такое количество фейерверков было изъято у 27-летнего Артура Сехаса. Пиротехнику погрузили в специальный грузовик после чего вследствие непредвиденного сбоя произошёл взрыв. Бронированный ящик, в котором хранились фейерверки разлетелся на куски. В результате взрыва был также нанесен ущерб зданиям и автомобилям поблизости, по улицам разлетелось огромное количество обломков. Некоторые пострадавшие жители этого района были доставлены в больницы, у троих из них тяжелые ранения. Соседи сказали, что были шокированы взрывом и что это было похоже на «очень сильное землетрясение».