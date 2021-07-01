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Адвокат заявила, что СК будет требовать ареста Виктора Батурина

ТАСС
42 минуты назад
Бизнесмен Виктор Батурин не признает свою вину по уголовному делу о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.
Задержанный бизнесмен Батурин отказался признать вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Конечно же, он не признает выдвинутые обвинения. Завтра следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Мы полагаем, что это будет заключение под стражу", - сказала адвокат.
По ее словам, Батурин "обвиняется в хищении путем обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений".
Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.
Это не первое уголовное дело в отношении Батурина - брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-Агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.
Происшествия,Виктор Батурин,Елена Батурина,Юрий Лужков,СКР,
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