Планировал теракт: в Москве задержан сторонник ИГ

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Создание и участие в вооруженном формировании... публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), а также в совершении одного преступления, совершенного по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка, вооружение или подготовка лица в целях совершения террористического акта, а равно финансирование терроризма»).