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В Москве задержали сторонника ИГ, планировавшего теракт в столице

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Столичный суд арестовал сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), который планировал совершить теракты в Москве и Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Планировал теракт: в Москве задержан сторонник ИГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что мужчина пробудет в СИЗО до середины августа 2021 года.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Создание и участие в вооруженном формировании... публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), а также в совершении одного преступления, совершенного по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка, вооружение или подготовка лица в целях совершения террористического акта, а равно финансирование терроризма»).
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали анархиста, намеревавшегося устроить теракт в период выборов.
* Организация запрещена в России
Происшествия,ФСИН,Исламское государство,Астраханская Область,Москва,Россия,
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