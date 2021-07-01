Против Батурина возбудили дело о мошенничестве

Ожидается, что Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу. Это уже третье уголовное дело предпринимателя. Он уже отсидел 4,5 года за аналогичное преступление
Следственный комитет России
возбудил уголовное дело в отношении шурина бывшего мэра Москвы
Юрия Лужкова, бизнесмена Виктора Батурина
. Как сообщила Business FM его адвокат Татьяна Тонова, ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело связано с попыткой получить у его сестры Елены Батуриной
выплаты 25% стоимости акций компании «Интеко». Ожидается, что в 15:00 Басманный суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу.
В то же время пресс-секретарь суда Ирина Софинская сказала радиостанции, что материалы об избрании Батурину меры пресечения в суд пока не поступали.
«Сегодня сотрудниками Следственного комитета РФ было неожиданно возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и практически одновременно проведен обыск дома у предпринимателя Виктора Батурина, который уже длительное время добивается у своей сестры Елены Батуриной выплаты принадлежащей ему стоимости 25% акций компании «Интеко», — рассказала Business FM Татьяна Тонова.
Адвокат назвала обвинение необоснованным. «Сказать, что дело шито нитками ярко-белого цвета, это не сказать ничего. Следствие перешло к абсолютному беспределу, не обращая внимания на очевидные правовые факты», — заявила Тонова.
Она подчеркнула, что срок давности по данному делу, который составляет десять лет, уже истек.
«Речь в обвинении идет о событиях 2011 года, когда Виктор Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». В обоснование иска он представил договор с Еленой Батуриной, из которого следует, что это его акции, за которые Елена должна выплатить Виктору рыночную компенсацию», — сообщила о сути обвинения адвокат.
Тонова отмечает, что договор проверили независимые судебные эксперты в Австрии, где Виктор судится с сестрой из-за клеветы в его адрес, а также российские эксперты, в том числе из Минюста РФ
. «Все они однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной», — утверждает защитница.
В то же время, указала она, у Елены Батуриной есть своя версия этого договора, по которой она ничего за акции «Интеко» брату не должна. При этом «все те же многочисленные эксперты в один голос подтвердили, что подпись Виктора на них поддельная».
«И вместо того, чтобы возбуждать против Елены Батуриной уголовное дело за хищение акций и подделку документов, такое дело было сегодня возбуждено против Виктора Батурина. И следствие не посмотрело ни на многочисленные экспертизы, ни на срок с момента совершения преступления — почти десять лет, предельный срок для уголовной ответственности. Похоже на очевидный беспредельный заказ», — полагает адвокат.
По мнению Тоновой, в деле «нет ни логики, ни смысла, ни юридического состава преступления».
«Демарш Елены Батуриной по уголовному преследованию брата — обычная месть, имеющая целью сохранить лицо после серии судебных поражений в зарубежных судах», — заявила адвокат.
Это уже третье уголовное дело в отношении Виктора Батурина. В июне 2011 года Пресненский суд Москвы приговорил его к трем годам
лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в 300 тысяч рублей за мошенничество — двойную перепродажу помещения в центре Москвы. А спустя два года, 26 июля 2013 года, по приговору Гагаринского суда столицы
Батурин получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима
и штраф в размере 700 тысяч рублей. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества, два из которых были связаны с векселями компании «Интеко» стоимостью более 5 млрд рублей.
В сентябре 2011 года Елена Батурина продала «Интеко» вместе с 25% акций, которые, как утверждал бизнесмен, принадлежали ему. Виктор Батурин пытался оспорить в Арбитражном суде Москвы продажу компании. После возбуждения дела и ареста истца в июне 2011 года процесс забуксовал, а в феврале 2012 года иск Батурина был отклонен. Его адвокаты тогда говорили о том, что с помощью уголовного дела Батурина хотели «убрать» из арбитражного процесса и посадили в тюрьму, чтобы не расплачиваться по векселям.
На свободу Виктор Батурин вышел в конце января 2016 года. Тогда Верховный суд Калмыкии смягчил ему наказание
, заменив неотбытый срок в два года и десять месяцев штрафом в 300 тысяч рублей.
Однако после выхода на волю его тяжбы с сестрой не прекратились. Так, мировой суд Элисты осенью 2019 года возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете
по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина — Эренцена Манжеева. Ее даже объявили в розыск, но потом дело закрыли
. Елена Батурина тогда назвала это очередной рейдерской атакой, инициированной ее братом. Виктор Батурин это отрицал
.