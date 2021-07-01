Против Батурина возбудили дело о мошенничестве

Ожидается, что Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу. Это уже третье уголовное дело предпринимателя. Он уже отсидел 4,5 года за аналогичное преступление

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В то же время пресс-секретарь суда Ирина Софинская сказала радиостанции, что материалы об избрании Батурину меры пресечения в суд пока не поступали.

«Сегодня сотрудниками Следственного комитета РФ было неожиданно возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и практически одновременно проведен обыск дома у предпринимателя Виктора Батурина, который уже длительное время добивается у своей сестры Елены Батуриной выплаты принадлежащей ему стоимости 25% акций компании «Интеко», — рассказала Business FM Татьяна Тонова.

Адвокат назвала обвинение необоснованным. «Сказать, что дело шито нитками ярко-белого цвета, это не сказать ничего. Следствие перешло к абсолютному беспределу, не обращая внимания на очевидные правовые факты», — заявила Тонова.

Она подчеркнула, что срок давности по данному делу, который составляет десять лет, уже истек.

«Речь в обвинении идет о событиях 2011 года, когда Виктор Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». В обоснование иска он представил договор с Еленой Батуриной, из которого следует, что это его акции, за которые Елена должна выплатить Виктору рыночную компенсацию», — сообщила о сути обвинения адвокат.

Тонова отмечает, что договор проверили независимые судебные эксперты в Австрии, где Виктор судится с сестрой из-за клеветы в его адрес, а также российские эксперты, в том числе из Минюста РФ . «Все они однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной», — утверждает защитница.

В то же время, указала она, у Елены Батуриной есть своя версия этого договора, по которой она ничего за акции «Интеко» брату не должна. При этом «все те же многочисленные эксперты в один голос подтвердили, что подпись Виктора на них поддельная».

«И вместо того, чтобы возбуждать против Елены Батуриной уголовное дело за хищение акций и подделку документов, такое дело было сегодня возбуждено против Виктора Батурина. И следствие не посмотрело ни на многочисленные экспертизы, ни на срок с момента совершения преступления — почти десять лет, предельный срок для уголовной ответственности. Похоже на очевидный беспредельный заказ», — полагает адвокат.

По мнению Тоновой, в деле «нет ни логики, ни смысла, ни юридического состава преступления».

«Демарш Елены Батуриной по уголовному преследованию брата — обычная месть, имеющая целью сохранить лицо после серии судебных поражений в зарубежных судах», — заявила адвокат.

В сентябре 2011 года Елена Батурина продала «Интеко» вместе с 25% акций, которые, как утверждал бизнесмен, принадлежали ему. Виктор Батурин пытался оспорить в Арбитражном суде Москвы продажу компании. После возбуждения дела и ареста истца в июне 2011 года процесс забуксовал, а в феврале 2012 года иск Батурина был отклонен. Его адвокаты тогда говорили о том, что с помощью уголовного дела Батурина хотели «убрать» из арбитражного процесса и посадили в тюрьму, чтобы не расплачиваться по векселям.

На свободу Виктор Батурин вышел в конце января 2016 года. Тогда Верховный суд Калмыкии смягчил ему наказание , заменив неотбытый срок в два года и десять месяцев штрафом в 300 тысяч рублей.