Россиянам запретили финансировать нежелательные неправительственные организации

Президент России Владимир Путин
подписал закон, запрещающий гражданам финансировать неправительственные организации (НПО), которые в РФ
признали нежелательными. Нарушившим закон будет грозить тюремный срок до пяти лет. При этом наказание для участников таких НПО снизилось с шести до четырёх лет заключения. При ряде условий нарушителей могут освободить от уголовной ответственности. Подписанный главой государства документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, за предоставление пожертвований, сбор средств или оказание финансовых услуг, предназначенных для деятельности на территории России нежелательной НПО будут наказывать : лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, или принудительными работами на срок до четырёх лет с ограничением свободы на срок до двух лет, или обязательными работами на срок до 360 часов. Кроме того, злоумышленников могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 10 лет. За организацию деятельности на территории России иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет, либо обязательные или принудительные работы. Участие в деятельности такой НПО выльется в тюремный срок от одного года до четырёх лет, или штраф в размере от 300 00 до 500 000 рублей, или обязательные работы, или принудительные работы. При этом нарушивших закон могут освободить от уголовной ответственности. Для этого им надо добровольно прекратить участие в деятельности НПО и помочь с ликвидацией такой организации, для которой они собирали деньги, а также активно помогать с расследованием преступления. Ранее в российском Уголовном кодексе (УК) была установлена единая ответственность за руководство и участие в деятельности международных и иностранных НПО, признанных в РФ нежелательным. Штраф составлял от 300 000 до 500 000 рублей, а срок лишения свободы — от двух до шести лет. Теперь эта статья УК включает в себя три состава преступления. Председатель Комитета Совета федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
пояснил, что новый закон не увеличивает санкции за организацию работы в России нежелательной НПО или участие в ней. Для участников наказание даже смягчилось — с шести до четырёх лет лишения свободы. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .