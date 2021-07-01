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Офицер ВМФ купил справки о наличии COVID-19, чтобы не служить

Газета.Ru
1 час назад
Капитан третьего ранга ВМФ РФ Кирилл Мальков в течение трех месяцев симулировал лечение от коронавируса, чтобы не служить. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.
Побег от службы: офицер ВМФ купил справки о наличии COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Военнослужащий отправился в служебную командировку и оттуда заявил, что заболел COVID-19.
«В качестве доказательств он предъявил две справки, благодаря которым ему дали время на лечение — с сентября по декабрь 2020 года», — говорится в сообщении.
Однако болезнью офицера заинтересовались военные следователи, которые выяснили, что справки Мальков купил у неустановленного лица, а три месяца больничного провел в Москве, Петербурге и Краснодаре.
Северодвинский гарнизонный военный суд признал его виновным в уклонении от воинских обязанностей путем подлога документов и ограничил в службе на 9 месяцев с удержанием 15% довольствия в доход государства.
Власти регионов ужесточают контроль за фальсификацией справок. В столице за изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов: поддельных сертификатов о вакцинации, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, антителах или медицинских противопоказаниях к вакцинации, было возбуждено 44 уголовных дела.
Происшествия,Кирилл Мальков,Россия,
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