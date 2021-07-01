Побег от службы: офицер ВМФ купил справки о наличии COVID-19

Капитан третьего ранга ВМФ РФ Кирилл Мальков в течение трех месяцев симулировал лечение от коронавируса, чтобы не служить. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

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Военнослужащий отправился в служебную командировку и оттуда заявил, что заболел COVID-19.

«В качестве доказательств он предъявил две справки, благодаря которым ему дали время на лечение — с сентября по декабрь 2020 года», — говорится в сообщении.

Однако болезнью офицера заинтересовались военные следователи, которые выяснили, что справки Мальков купил у неустановленного лица, а три месяца больничного провел в Москве, Петербурге и Краснодаре.

Северодвинский гарнизонный военный суд признал его виновным в уклонении от воинских обязанностей путем подлога документов и ограничил в службе на 9 месяцев с удержанием 15% довольствия в доход государства.