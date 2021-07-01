В Ингушетии воспитательница детского интерната для умственно отсталых едва не удушила 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», в распоряжении которого оказались жуткие кадры инцидента, снятые коллегой воспитателя.
На видео женщина держит руками за горло несовершеннолетнего подопечного, а он при этом громко кричит и пытается от нее отбиться. Рядом с ними находятся еще два ребенка.
По данным канала, работница учреждения сама в нем воспитывалась и проходила там курсы. После данного инцидента правоохранители инициировали проверку интерната.