В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Канаде из-за аномальной жары умерли 719 человек

Газета.Ruиещё 4
7 минут назад
Из-за аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия погибли 719 человек.
719 человек умерли в Канаде из-за аномальной жары
Фото: Kamil Zihnioglu/APKamil Zihnioglu/AP
Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.
Она рассказала, что за последнюю неделю полиция зарегистрировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии.
"Экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на минувшей неделе, являются существенным фактором, способствующим увеличению числа смертей", — заявила Лапойнт.
По ее словам, с прошлой пятницы по четверг в службу судмедэкспертизы поступило большое количество сообщений о внезапных и неожиданных смертях, которые фиксировались по всей провинции.
Происшествия,Катастрофы,Канада,Колумбия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители