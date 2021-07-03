719 человек умерли в Канаде из-за аномальной жары

Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

Она рассказала, что за последнюю неделю полиция зарегистрировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии.

По ее словам, с прошлой пятницы по четверг в службу судмедэкспертизы поступило большое количество сообщений о внезапных и неожиданных смертях, которые фиксировались по всей провинции.