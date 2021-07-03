719 человек умерли в Канаде из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия
погибли 719 человек.
Фото: Kamil Zihnioglu/APKamil Zihnioglu/AP
Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.
Она рассказала, что за последнюю неделю полиция зарегистрировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии.
"Экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на минувшей неделе, являются существенным фактором, способствующим увеличению числа смертей", — заявила Лапойнт.
По ее словам, с прошлой пятницы по четверг в службу судмедэкспертизы поступило большое количество сообщений о внезапных и неожиданных смертях, которые фиксировались по всей провинции.