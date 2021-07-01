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Инцидент с откусившей ногу парашютисту акулой попал на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
37-летний иорданец лишился части ноги, когда летал на параплане над морем. На жуткие кадры происшествия обратило внимание издание Daily Mail.
Мужчина парил на привязанном к лодке парашюте над Красным морем в районе города Акаба в тот момент, как из воды неожиданно выпрыгнул морской хищник и схватил его за ногу.
После нападения акулы пострадавший потерял часть правой ступни, а также получил несколько переломов и повреждения сухожилий и мышц. Мужчину доставили в медицинское учреждение, сейчас его состояние стабильно.
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