«Лжесвидетельство»: обвиненный в изнасиловании экс-следователь написал письмо из СИЗО

Изначально за убийство и изнасилование школьницы задержали бывшего заключенного, причем дело вел как раз сам Тороп. Убитая девочка была приятельницей его дочери. Но в процессе Тороп завершил службу в органах, начал заниматься адвокатской деятельностью, и дело передали другому следователю, но не довели до конца. До суда оно так и не дошло. Виновного не нашли и он не понес наказания.