«Лжесвидетельство»: обвиненный в изнасиловании экс-следователь написал письмо из СИЗО

Бывший следователь прокуратуры Иркутской области
Алексей Тороп, обвиненный в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в Балаганске
, написал письмо из СИЗО
. Экс-сотрудник правоохранительных структур обратился за поддержкой, пытаясь доказать отсутствие своей вины в деле 13-летней давности, пишет
«Комсомольская правда. Иркутск
».
Изначально за убийство и изнасилование школьницы задержали бывшего заключенного, причем дело вел как раз сам Тороп. Убитая девочка была приятельницей его дочери. Но в процессе Тороп завершил службу в органах, начал заниматься адвокатской деятельностью, и дело передали другому следователю, но не довели до конца. До суда оно так и не дошло. Виновного не нашли и он не понес наказания.
А спустя 13 лет Следственный комитет
региона вновь поднял это дело и благодаря современным экспертизам удалось установить, что убивали школьницу двое мужчин, одним из которых оказался адвокат Балаганского филиала областной коллегии адвокатов, а именно — Алексей Тороп. В деле помимо результатов экспертиз в качестве доказательств проходят показания некой засекреченной свидетельницы. Она якобы видела своими глазами, как экс-следователь с сообщником вытащили тело девочки из машины и перекинули через забор.
Алексея Торопа арестовали в 2020 году, ему предъявили обвинение, поместили в СИЗО. В настоящее время экс-следователь предпринимает попытки оспорить предъявленные в рамках дела доказательства.
При этом засекреченного свидетеля бывший сотрудник органов обвиняет в лжесвидетельстве, а также отрицает результаты экспертиз. Кроме этого, экс-следователь пожаловался, что к нему применяют силу, чтобы он дал признательные показания.