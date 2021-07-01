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Убийство угрожавшего детям ножом мужчины сняли на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Под Парижем полицейские застрелили мужчину, который угрожал детям ножом. Видео публикует telegram-канал “RT на русском”.
На кадрах можно увидеть, как темнокожий мужчина с ножом в руках резко идёт в стороне группы детей. Двое полицейских, находившиеся рядом, в этот же момент достали оружие. Мужчина попытался сбежать, после чего правоохранители открыли огонь на поражение.
Как передаёт радио France Bleu, это произошло на вокзале муниципалитета Эрмон. В этом районе бывает много детей, рядом с вокзалом находится торговый центр.
По предварительной версии, инцидент не связан с терроризмом.
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