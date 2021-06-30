Частный самолет потерпел крушение в Подмосковье

По данным агентства, инцидент произошел в городском округе Лыткарино. После аварийной посадки самолета пожара не последовало.

Ранее в Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты. В результате аварии погибло четыре человека. Всего на борту находились 17 парашютистов.