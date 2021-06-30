Частный самолет потерпел крушение в Подмосковье

Частный легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщает ТАСС.
Фото: CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev /CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev /
По данным агентства, инцидент произошел в городском округе Лыткарино. После аварийной посадки самолета пожара не последовало.
Ранее в Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты. В результате аварии погибло четыре человека. Всего на борту находились 17 парашютистов.