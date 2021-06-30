Находившийся в розыске пять лет мужчина задержан в Москве

Автоинспекторы задержали в столице мужчину, который более пяти лет находился в федеральном розыске, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГИБДД Главного управления МВД РФ по столице.

Как уточнили в пресс-службе, задержанный значился в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В настоящее время в отношении мужчины «решается вопрос о принятии уголовно-процессуального решения в соответствии с действующим законодательством».