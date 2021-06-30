Находившийся в розыске пять лет мужчина задержан в Москве

«Сотрудниками ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве в ходе несения службы в районе ул. Вильгельма Пика был остановлен автомобиль Opel Astra под управлением 28-летнего приезжего. В ходе проверки документов мужчина предъявил водительское удостоверение тракториста-машиниста, которое вызвало сомнения в подлинности. Гражданина доставили в отдел МВД России по району Ростокино для дальнейшего разбирательства. При установлении личности задержанного полицейские выяснили, что мужчина находился в федеральном розыске с 2015 года», - пояснили в ведомстве.