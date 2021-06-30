В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Полиция задержала в Москве мужчину, более пяти лет находившегося в розыске за грабеж

Агентство «Москва»
35 минут назад
Автоинспекторы задержали в столице мужчину, который более пяти лет находился в федеральном розыске, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГИБДД Главного управления МВД РФ по столице.
Находившийся в розыске пять лет мужчина задержан в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сотрудниками ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве в ходе несения службы в районе ул. Вильгельма Пика был остановлен автомобиль Opel Astra под управлением 28-летнего приезжего. В ходе проверки документов мужчина предъявил водительское удостоверение тракториста-машиниста, которое вызвало сомнения в подлинности. Гражданина доставили в отдел МВД России по району Ростокино для дальнейшего разбирательства. При установлении личности задержанного полицейские выяснили, что мужчина находился в федеральном розыске с 2015 года», - пояснили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, задержанный значился в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В настоящее время в отношении мужчины «решается вопрос о принятии уголовно-процессуального решения в соответствии с действующим законодательством».
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители