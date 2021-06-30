В Москве разоблачили выдававшие фальшивые QR-коды организации

За последние две недели в столице выявили 15 организаций и людей, которые выдавали фальшивые COVID-сертификаты и QR-коды. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Он отметил, что организаторов подобных компаний ждет уголовная ответственность.

По словам юриста Алексея Гавришева, до 10 лет тюрьмы грозит тем, кто занимается подделкой сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19. Он отметил, что введение QR-кодов и пропусков для граждан породило крупный нелегальный рынок подделки и сбыта такого плана пропусков.

Ранее Владимир Путин высказался о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. По его словам, это является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.

С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.