Мужчина обокрал 85-летнюю пенсионерку в Москве

По словам представителя ведомства, 85-летняя женщина забыла пакет со своими вещами на скамейке рядом с домом на Нижней Красносельской улице. Увидев бесхозный пакет, мужчина подошел к нему, осмотрел: в сумке он обнаружил деньги, телефон и банковские карты.