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Мужчина обокрал 85-летнюю пенсионерку в центре Москвы

Вечерняя Москва
39 минут назад
Столичная полиция задержала 40-летнего приезжего, который подозревается в хищении денег и вещей у пенсионерки. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
Мужчина обокрал 85-летнюю пенсионерку в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам представителя ведомства, 85-летняя женщина забыла пакет со своими вещами на скамейке рядом с домом на Нижней Красносельской улице. Увидев бесхозный пакет, мужчина подошел к нему, осмотрел: в сумке он обнаружил деньги, телефон и банковские карты.
Мужчина решил не искать владельца вещей, а просто присвоить найденное себе и скрыться.
Момент попал на камеры видеонаблюдения.
Вскоре мужчина был задержан.
— Со слов злоумышленника, мобильный телефон он выкинул, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Часть похищенного имущества у него изъята, — заключила Гузь.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Происшествия,Екатерина Гузь,МВД,Москва,Россия,
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