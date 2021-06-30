Дело блогера Била о ДТП поступило в прокуратуру

Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему грозит до двух лет колонии.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.